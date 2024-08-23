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Панин Александр Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.12.1910

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1910

Отец: Панин-Захаров Василий Порфирьевич

Мать: Панина (Терешина-Маслова) Анастасия Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.12.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина (Батюкова) Анастасия Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина (Батюкова) Анастасия Алексеевна

Военная служба
С 30.06.1941 по ?.02.1942
Смерть
?.02.1942

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