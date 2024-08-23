Панин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.12.1910
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1910
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.12.1910
Рождение ребёнка
11.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина (Батюкова) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина (Батюкова) Анастасия Алексеевна
Военная служба
С 30.06.1941 по ?.02.1942
Смерть
?.02.1942