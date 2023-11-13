Панина (Терешина-Маслова) Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 31.01.1883
Дата смертиПосле 01.01.1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.01.1883
Отец: Маслов-Терешин Семён Ефимович
Мать: не указана
Восприемник
12.02.1899
Агафья Алексеевна Лунькова (Кузнецова)
Восприемник
18.03.1900
Герасим Алексеевич Маслов
Восприемник
18.05.1902
Пелагея Константиновна Маслова
Восприемник
27.07.1902
Ольга Фёдоровна Маслова
Восприемник
04.12.1903
Михаил Алексеевич Кузнецов
Восприемник
19.08.1904
Андрей Константинович Маслов
Бракосочетание
21.11.1904
Поручители по жениху: Никулин, Еремин и Андрей Демин (их несколько) По невесте: Маркушин, Павел Прокопьевич Сергеев (кто это вообще?) и Петр Климушкин
Рождение ребёнка
14.09.1905
Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
18.05.1907
Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
02.12.1910
Сын: Панин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
03.10.1912
Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
23.07.1914
Дочь: Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
15.11.1916
Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1943