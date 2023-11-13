Панина (Терешина-Маслова) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Терешина-Маслова) Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 31.01.1883

Дата смерти

После 01.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.01.1883

Отец: Маслов-Терешин Семён Ефимович

Мать: не указана

Восприемник
12.02.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Агафья Алексеевна Лунькова (Кузнецова)
Восприемник
18.03.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Герасим Алексеевич Маслов
Восприемник
18.05.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Пелагея Константиновна Маслова
Восприемник
27.07.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Ольга Фёдоровна Маслова
Восприемник
04.12.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Алексеевич Кузнецов
Восприемник
19.08.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Константинович Маслов
Бракосочетание
21.11.1904

Муж: Панин Василий Порфирьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Никулин, Еремин и Андрей Демин (их несколько) По невесте: Маркушин, Павел Прокопьевич Сергеев (кто это вообще?) и Петр Климушкин
Рождение ребёнка
14.09.1905

Сын: Панин Захар Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Панин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1910

Сын: Панин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1912

Сын: Панин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
23.07.1914

Дочь: Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1916

Сын: Панин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Панин Василий Порфирьевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.01.1943
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