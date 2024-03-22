Волжанкин Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волжанкин Юрий Николаевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.03.1971

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Жена

1970 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971

Отец: Волжанкин Николай Захарович

Мать: Волжанкина Вера Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волжанкина Лариса

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волжанкина Лариса

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волжанкина Лариса

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