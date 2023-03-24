Волжанкина Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волжанкина Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волжанкин Юрий Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волжанкин Юрий Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волжанкин Юрий Николаевич

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