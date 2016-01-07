Волжанкина Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1971
Сын: Волжанкин Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Волжанкин Николай Захарович
Рождение ребёнка
14.04.1975
Дочь: Черенцова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Волжанкин Николай Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2016