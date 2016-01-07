Волжанкина Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолжанкина Вера Дмитриевна

Волжанкина Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1971

Сын: Волжанкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Волжанкин Николай Захарович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1975

Дочь: Черенцова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Волжанкин Николай Захарович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волжанкин Николай Захарович

Смерть
07.01.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close