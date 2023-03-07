Черенцова (Волжанкина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенцова (Волжанкина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

14.04.1975

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

2016 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1975

Отец: Волжанкин Николай Захарович

Мать: Волжанкина Вера Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черенцов Алексей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черенцов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черенцов Алексей

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