Муромцев Ефим 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муромцев Ефим

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Муромцов Иван

Мать: Муромцова (Пинжакова) Параскева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муромцева (Белоглазова) Мария

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Перевалова (Муромцева) Раиса

Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Муромцев Донат

Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
54 Минский пехотный полк, плен Австрия 1915 год Терезиенц таур, лагерный госпиталь Лебринг 1916 год
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Муромцева Иустина

Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Муромцев Федосей

Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Муромцев Василий

Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Муромцев Григорий

Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Муромцев Константин

Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Секретарь сельсовета, член ВКПб, призван 15.07.1941 Крутинским РВК.
Смерть
Неизвестно

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