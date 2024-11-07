Муромцев Ефим
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Муромцов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Перевалова (Муромцева) Раиса
Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария
Рождение ребёнка
1894
Сын: Муромцев Донат
Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария
54 Минский пехотный полк, плен Австрия 1915 год Терезиенц таур, лагерный госпиталь Лебринг 1916 год
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Муромцева Иустина
Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария
Рождение ребёнка
1899
Сын: Муромцев Федосей
Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария
Рождение ребёнка
1901
Сын: Муромцев Василий
Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария
Рождение ребёнка
1907
Сын: Муромцев Григорий
Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария
Рождение ребёнка
1910
Сын: Муромцев Константин
Мать ребёнка: Муромцева (Белоглазова) Мария
Секретарь сельсовета, член ВКПб, призван 15.07.1941 Крутинским РВК.
Смерть
Неизвестно