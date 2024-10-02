Муромцева (Пинжакова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муромцева (Пинжакова) Параскева

Место рождения

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пинжаков Афанасий

Мать: Пинжакова Ульяна

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муромцев Иван

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Первый брак.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Муромцев Даниил

Отец ребёнка: Муромцев Иван

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Муромцев Ефим

Отец ребёнка: Муромцев Иван

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Муромцева Евдокия

Отец ребёнка: Муромцев Иван

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Муромцева Параскева

Отец ребёнка: Муромцев Иван

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Муромцев Владимир

Отец ребёнка: Муромцев Иван

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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