Муромцева (Пинжакова) Параскева
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Пинжаков Афанасий
Мать: Пинжакова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муромцев Иван
Первый брак.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Муромцев Даниил
Отец ребёнка: Муромцев Иван
Рождение ребёнка
1869
Сын: Муромцев Ефим
Отец ребёнка: Муромцев Иван
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Муромцева Евдокия
Отец ребёнка: Муромцев Иван
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Муромцева Параскева
Отец ребёнка: Муромцев Иван
Рождение ребёнка
1875
Сын: Муромцев Владимир
Отец ребёнка: Муромцев Иван
Смерть
Неизвестно