Татаринов Сергей Иванович 18.07.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Татаринов Сергей Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.07.1895, Иваново, Иваново, Ивановская область

умер 06.01.1945

Отец
Татаринов Иван Васильевич1863 г.р.
Мать
Татаринова (Всеволожская) София Владимировна07.10.1859 г.р.
Супруги
Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна27.03.1888 г.р.
Дети
Татаринова Наталья Сергеевна03.08.1916 г.р.
Татаринова Анастасия Сергеевна09.01.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1895

Отец: Татаринов Иван Васильевич

Мать: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна

Иваново, Иваново, Ивановская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова (Татаринова) N. Сергеевна

Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
03.08.1916

Дочь: Татаринова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
09.01.1918

Дочь: Татаринова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
30.12.1920

Дочь: Татаринова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна

Смерть
06.01.1945

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