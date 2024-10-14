Татаринов Сергей Иванович
мужской, родился 18.07.1895, Иваново, Иваново, Ивановская область
умер 06.01.1945
ОтецТатаринов Иван Васильевич1863 г.р.
МатьТатаринова (Всеволожская) София Владимировна07.10.1859 г.р.
Супруги
Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна27.03.1888 г.р.
Дети
Татаринова Наталья Сергеевна03.08.1916 г.р.
Татаринова Анастасия Сергеевна09.01.1918 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1895
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова (Татаринова) N. Сергеевна
Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1916
Дочь: Татаринова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.1918
Дочь: Татаринова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
30.12.1920
Дочь: Татаринова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна
Смерть
06.01.1945