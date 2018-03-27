Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна
женский, родилась 27.03.1888, Москва, город федерального значения Москва
умерла 09.09.1966
МатьВсеволожская (Тяжелова) Евгения ЯковлевнаОколо 1867 г.р.
ОтецВсеволожский Владимир Всеволодович24.05.1863 г.р.
Супруги
Татаринов Сергей Иванович18.07.1895 г.р.
Дети
Татаринова Наталья Сергеевна03.08.1916 г.р.
Татаринова Анастасия Сергеевна09.01.1918 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова (Татаринова) N. Сергеевна
Отец ребёнка: Татаринов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1916
Дочь: Татаринова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Татаринов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1918
Дочь: Татаринова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Татаринов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1920
Дочь: Татаринова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Татаринов Сергей Иванович
Смерть
09.09.1966