Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна 27.03.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Татаринова (Всеволожская) Юлия Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.03.1888, Москва, город федерального значения Москва

умерла 09.09.1966

Мать
Всеволожская (Тяжелова) Евгения ЯковлевнаОколо 1867 г.р.
Отец
Всеволожский Владимир Всеволодович24.05.1863 г.р.
Супруги
Татаринов Сергей Иванович18.07.1895 г.р.
Дети
Татаринова Наталья Сергеевна03.08.1916 г.р.
Татаринова Анастасия Сергеевна09.01.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888

Отец: Всеволожский Владимир Всеволодович

Мать: Всеволожская (Тяжелова) Евгения Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова (Татаринова) N. Сергеевна

Отец ребёнка: Татаринов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1916

Дочь: Татаринова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Татаринов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1918

Дочь: Татаринова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Татаринов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1920

Дочь: Татаринова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Татаринов Сергей Иванович

Смерть
09.09.1966

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