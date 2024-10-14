Татаринов Иван Васильевич 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Татаринов Иван Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1863

умер 1904

Супруги
Татаринова (Всеволожская) София Владимировна07.10.1859 г.р.
Дети
Татаринова Татьяна Ивановна1893 г.р.
Татаринов Сергей Иванович18.07.1895 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1891

Жена: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Татаринова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна

Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Татаринов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна

Иваново, Иваново, Ивановская область

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Татаринова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна

Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: Татаринова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна

Смерть
1904

Мы используем куки для улучшения работы сайта.