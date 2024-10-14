Татаринов Иван Васильевич
мужской, родился 1863
умер 1904
Супруги
Татаринова (Всеволожская) София Владимировна07.10.1859 г.р.
Дети
Татаринова Татьяна Ивановна1893 г.р.
Татаринов Сергей Иванович18.07.1895 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Татаринова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Татаринов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Татаринова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: Татаринова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Татаринова (Всеволожская) София Владимировна
Смерть
1904