Шаманин Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Шаманин Пётр Ларионович
Мать: Шаманина Мария Фёдоровна
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1851
Жена: Шаманина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1852 ст.
Сын: Шаманин Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Шаманина Ирина Ивановна
Военная служба
1854
"отдан в рекруты"
Рождение ребёнка
06.12.1855 ст.
Мать ребёнка: Шаманина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.
Дочь: Шаманина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Шаманина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1873 ст.
Дочь: Титова (Шаманина) Домника Николаевна
Мать ребёнка: Шаманина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно