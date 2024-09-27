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Шаманин Николай Петрович

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Шаманин Пётр Ларионович

Мать: Шаманина Мария Фёдоровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1851

Жена: Шаманина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1852 ст.

Сын: Шаманин Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Шаманина Ирина Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1854
"отдан в рекруты"
Рождение ребёнка
06.12.1855 ст.

Сын: Шаманин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Шаманина Ирина Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.

Дочь: Шаманина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Шаманина Ирина Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.09.1873 ст.

Дочь: Титова (Шаманина) Домника Николаевна

Мать ребёнка: Шаманина Ирина Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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