Шаманина Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Хиония Петровна
Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович
Смерть
Неизвестно