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Шаманина Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Хиония Петровна

Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1825

Муж: Шаманин Пётр Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шаманин Николай Петрович

Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Шаманин Ларион Петрович

Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шаманин Киприан Петрович

Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Шаманин Пётр Ларионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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