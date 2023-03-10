Шаманина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1851
Рождение ребёнка
05.07.1852 ст.
Сын: Шаманин Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Шаманин Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1855 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Николай Петрович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно