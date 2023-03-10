Шаманина Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1851

Муж: Шаманин Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.07.1852 ст.

Сын: Шаманин Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.12.1855 ст.

Сын: Шаманин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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