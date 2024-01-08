Цесснер Фон Шпитценберг Франц ?.03.1958 — найти родственников по фамилии на Familio

Цесснер Фон Шпитценберг Франц

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.03.1958, Вена

Отец
Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф-Генрих Камилло Мария29.11.1919 г.р.
Мать
Цесснер Фон Шпитценберг (Фон Корнаро) Мария1927 г.р.
Супруги
Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария10.03.1964 г.р.
Дети
Цесснер Фон Шпитценберг Мария17.09.1988 г.р.
Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд28.06.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1958

Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф-Генрих Камилло Мария

Мать: Цесснер Фон Шпитценберг (Фон Корнаро) Мария

Бракосочетание
19.10.1986

Жена: Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария

Рождение ребёнка
17.09.1988

Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Мария

Мать ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария

Рождение ребёнка
28.06.1990

Сын: Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд

Мать ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария

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