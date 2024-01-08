Цесснер Фон Шпитценберг Франц
мужской, родился ?.03.1958, Вена
ОтецЦесснер Фон Шпитценберг Йозеф-Генрих Камилло Мария29.11.1919 г.р.
МатьЦесснер Фон Шпитценберг (Фон Корнаро) Мария1927 г.р.
Супруги
Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария10.03.1964 г.р.
Дети
Цесснер Фон Шпитценберг Мария17.09.1988 г.р.
Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд28.06.1990 г.р.
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Рождение
?.03.1958
Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф-Генрих Камилло Мария
Бракосочетание
19.10.1986
Рождение ребёнка
17.09.1988
Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Мария
Мать ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария
Рождение ребёнка
28.06.1990
Сын: Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд
Мать ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария