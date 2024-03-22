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Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд
Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд
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Древо
Место рождения
Вена
Дата рождения
28.06.1990
Пол
Мужской
Отец
Цесснер Фон Шпитценберг Франц
1958 г.р.
Мать
Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1990
Отец:
Цесснер Фон Шпитценберг Франц
Мать:
Цесснер Фон Шпитценберг Агнес-Мария
Вена
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