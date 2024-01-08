Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария
женский, родилась 10.03.1964, Вена
Супруги
Цесснер Фон Шпитценберг Франц?.03.1958 г.р.
Дети
Цесснер Фон Шпитценберг Мария17.09.1988 г.р.
Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд28.06.1990 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1986
Рождение ребёнка
17.09.1988
Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Мария
Отец ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг Франц
Рождение ребёнка
28.06.1990
Сын: Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд
Отец ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг Франц