Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария 10.03.1964 — найти родственников по фамилии на Familio

Цесснер Фон Шпитценберг (Рат) Агнес-Мария

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.03.1964, Вена

Супруги
Цесснер Фон Шпитценберг Франц?.03.1958 г.р.
Дети
Цесснер Фон Шпитценберг Мария17.09.1988 г.р.
Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд28.06.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1986

Муж: Цесснер Фон Шпитценберг Франц

Рождение ребёнка
17.09.1988

Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Мария

Отец ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг Франц

Рождение ребёнка
28.06.1990

Сын: Цесснер Фон Шпитценберг Леопольд

Отец ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг Франц

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