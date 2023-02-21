Прокудина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Волкова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокудина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Прокудин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокудин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Прокудин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокудина Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Прокудин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокудин Николай
Смерть
Неизвестно