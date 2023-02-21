Прокудина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Волкова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокудина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Прокудин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокудин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Прокудин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокудина Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Прокудин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокудин Николай

Смерть
Неизвестно
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