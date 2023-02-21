Прокудин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокудина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Прокудина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокудин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Прокудина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокудина Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Прокудина Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокудина Мария Дмитриевна

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