Волкова (Горохова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Горохова) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горохов Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1937

Сын: Волков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокудина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Афонасьева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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