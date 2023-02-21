Волкова (Горохова) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горохов Трофим
Рождение ребёнка
29.10.1937
Сын: Волков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокудина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Афонасьева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Герасимович
Смерть
Неизвестно