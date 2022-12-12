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Пелагия Владимировна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

1757 г.р.

Муж

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Владимир Васильевич

Мать: Ирина Козминична

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1802

Муж: Михаил Ильич

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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