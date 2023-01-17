Ирина Козминична
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагия Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1801
Дочь: Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1833
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя