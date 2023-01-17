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Ирина Козминична

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Место рождения

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагия Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1801

Дочь: Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1833
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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