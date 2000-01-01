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Марфа Владимировна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.07.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1801

Отец: Владимир Васильевич

Мать: Ирина Козминична

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
19.07.1801
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемницей была той же вотчины и деревни салдатка Федосья Павлова
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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