Исаев Александр 18.08.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Исаев Александр

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 18.08.1908, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер 10.01.1910, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Исаев Прохор23.07.1867 г.р.
Мать
Исаева (Пережогина) ПелагеяОколо 1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1908

Отец: Исаев Прохор

Мать: Исаева (Пережогина) Пелагея

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Крещение
19.08.1908
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Восприемники: Той же деревни крестьяне Герасим Василиев Панков и крестьянска девица Наталья Андреева Пережогина

Смерть
10.01.1910
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Причина смерти: от скарлатины

Похороны
Неизвестно
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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