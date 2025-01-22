Исаев Александр
мужской, родился 18.08.1908, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер 10.01.1910, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
ОтецИсаев Прохор23.07.1867 г.р.
МатьИсаева (Пережогина) ПелагеяОколо 1876 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1908
Отец: Исаев Прохор
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
19.08.1908
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.01.1910
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область