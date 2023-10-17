Петрова (Старкова) Анна Александровна
женский, родилась Около 1900, Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла Около 1981, Самара, Самара, Самарская область
Супруги
Петров Павел Александрович18.03.1899 г.р.
Дети
Петров Всеволод Павлович?.09.1929 г.р.
Петров Виктор ПавловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Павел Александрович
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1929
Отец ребёнка: Петров Павел Александрович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Около 1981
Самара, Самара, Самарская область