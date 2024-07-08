Карташова Софья Матвеевна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташова Софья Матвеевна

Место рождения

Малькова, Рождественская волость, Боровской уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Малькова, Рождественская волость, Боровской уезд
Бракосочетание
03.07.1896

Муж: Карташов Василий Егорович

Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Карташов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович

Рождение ребёнка
07.?.1898

Дочь: Волобуева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович

Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Карташов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович

Рождение ребёнка
13.06.1902

Дочь: (Карташова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Карташов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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