Карташова Софья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1896
Рождение ребёнка
21.07.1897
Сын: Карташов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович
Рождение ребёнка
07.?.1898
Дочь: Волобуева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович
Рождение ребёнка
04.11.1899
Сын: Карташов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович
Рождение ребёнка
13.06.1902
Дочь: (Карташова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Карташов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Карташов Василий Егорович
Смерть
Неизвестно