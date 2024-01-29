Иванов Алексей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1924
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1924
Отец: Иванов Георгий Иванович
Мать: Иванова Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова (Павлова) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.12.1946
Сын: Иванов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова (Павлова) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Павлова) Екатерина Дмитриевна