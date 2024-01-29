Иванов Алексей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Георгиевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

29.01.1924

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1924

Отец: Иванов Георгий Иванович

Мать: Иванова Ольга Иосифовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова (Павлова) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.12.1946

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова (Павлова) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Павлова) Екатерина Дмитриевна

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