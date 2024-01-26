Иванова Ольга Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ольга Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Иванов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1924

Сын: Иванов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Иванов Георгий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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