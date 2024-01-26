Иванова Ольга Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Иванов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1924
Сын: Иванов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Иванов Георгий Иванович
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно