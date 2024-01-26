Иванов Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
29.01.1924
Сын: Иванов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Иванова Ольга Иосифовна
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно