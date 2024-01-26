Иванов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
29.01.1924

Сын: Иванов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Иванова Ольга Иосифовна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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