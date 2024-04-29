Зуев Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Зуев Василий Осипович
Мать: Авдотья Ивановна (Зуева)
Место жительства
1853
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Немцева Анна Николаевна
Понга, Кологривский уезд, Костромская область
церковь Покрова Пресвятой богоридицы ГАКОф.56 оп.13 ф.53 стр 33об.-34 поручители по жениху д.Дъякова крестьянине собственники Яков Матвеев и Григорий Карпов: по невесте д.Копьева государственные крест... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1874
Дочь: Зуева Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1876 ст.
Дочь: Зуева Павла Тимофеевна
Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна
ГАКО ф.56 оп.13д.53
Восприемник
14.08.1877 ст.
Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
у сына временнообязанного крестьянина д.Вяльцева и Лукерьи Васильевны (сестре)- Иоана Яковлевича
Рождение ребёнка
15.08.1878
Дочь: Зуева Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Зуева Маремьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна
ГАКО ф.56 оп.13 д.60 стр 97об.-98 свидетельство о рождении выдано 30 апреля 1928г.
Поручитель
06.02.1883 ст.
по жениху у Добрецова Александра Петровича ГАКО ф.56 оп.13 д60 л192об-193 запись 4
Рождение ребёнка
14.12.1883
Дочь: Зуева Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна
ГАКО ф.56 оп.13 д.60
Поручитель
12.04.1887
по жениху у Зуева Лавра Васильевича ГАКО ф.56 оп.13д.60 л.338ою-339 запись 11
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.
Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна
ГАКО ф.56 оп.13 д.60
Поручитель
31.01.1889
по невесте у Добрецовой Параскеве Петровны,,дочери Добрецова Петра Васильевича д.Дъякова
Рождение ребёнка
10.09.1894
Дочь: Зуева Федора Тимофеевна
Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно