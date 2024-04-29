Зуев Тимофей Васильевич 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуев Тимофей Васильевич

Место рождения

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Зуев Василий Осипович

Мать: Авдотья Ивановна (Зуева)

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
Место жительства
1853
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Немцева Анна Николаевна

Понга, Кологривский уезд, Костромская область
церковь Покрова Пресвятой богоридицы ГАКОф.56 оп.13 ф.53 стр 33об.-34 поручители по жениху д.Дъякова крестьянине собственники Яков Матвеев и Григорий Карпов: по невесте д.Копьева государственные крест... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1874

Дочь: Зуева Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
31.05.1876 ст.

Дочь: Зуева Павла Тимофеевна

Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13д.53
Восприемник
14.08.1877 ст.
Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
у сына временнообязанного крестьянина д.Вяльцева и Лукерьи Васильевны (сестре)- Иоана Яковлевича
Рождение ребёнка
15.08.1878

Дочь: Зуева Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Зуева Маремьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13 д.60 стр 97об.-98 свидетельство о рождении выдано 30 апреля 1928г.
Поручитель
06.02.1883 ст.
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
по жениху у Добрецова Александра Петровича ГАКО ф.56 оп.13 д60 л192об-193 запись 4
Рождение ребёнка
14.12.1883

Дочь: Зуева Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13 д.60
Поручитель
12.04.1887
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
по жениху у Зуева Лавра Васильевича ГАКО ф.56 оп.13д.60 л.338ою-339 запись 11
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.

Сын: Зуев Макарий Тимофеевич

Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13 д.60
Поручитель
31.01.1889
Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
по невесте у Добрецовой Параскеве Петровны,,дочери Добрецова Петра Васильевича д.Дъякова
Рождение ребёнка
10.09.1894

Дочь: Зуева Федора Тимофеевна

Мать ребёнка: Немцева Анна Николаевна

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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