Анна Николаевна
Место рожденияд.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
отец крестьянин Абрам Афанасьев
Рождение ребёнка
15.08.1878
Дочь: Зуева Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Зуев Тимофей Васильевич
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: Зуева Маремьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Зуев Тимофей Васильевич
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.56
Рождение ребёнка
14.12.1883
Дочь: Зуева Анастасия тимофеевна
Отец ребёнка: Зуев Тимофей Васильевич
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.56
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.
Отец ребёнка: Зуев Тимофей Васильевич
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.60
Бракосочетание
Неизвестно
поручители по жениху: Архангельской волостид.Паутина крестьянин Филипп Афанасьев и Кологривский мещанин г.Кологрива Иван Тимофеев; по невесте Архангельской волости д. Евстафьева крестьянин Назар Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно