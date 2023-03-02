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Анна Николаевна

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Место рождения

д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
отец крестьянин Абрам Афанасьев
Рождение ребёнка
15.08.1878

Дочь: Зуева Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Зуев Тимофей Васильевич

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: Зуева Маремьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Зуев Тимофей Васильевич

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.56
Рождение ребёнка
14.12.1883

Дочь: Зуева Анастасия тимофеевна

Отец ребёнка: Зуев Тимофей Васильевич

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.56
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.

Сын: Зуев Макарий Тимофеевич

Отец ребёнка: Зуев Тимофей Васильевич

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.60
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Тимофей Васильевич

поручители по жениху: Архангельской волостид.Паутина крестьянин Филипп Афанасьев и Кологривский мещанин г.Кологрива Иван Тимофеев; по невесте Архангельской волости д. Евстафьева крестьянин Назар Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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