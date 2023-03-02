Зуева Наталья Тимофеевна
Место рожденияд.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Дата рождения15.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1878
Отец: Зуев Тимофей Васильевич
Мать: Анна Николаевна
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Крещение
17.08.1878
д.Черменико Архангельская церковь
восприемники: д.Дъякова крестьянская жена Агрипина Яковлева ГАКО ф.56 оп.13 д. 60
Смерть
Неизвестно