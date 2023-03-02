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Зуева Наталья Тимофеевна

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Место рождения

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния

Дата рождения

15.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1878

Отец: Зуев Тимофей Васильевич

Мать: Анна Николаевна

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Крещение
17.08.1878
д.Черменико Архангельская церковь
восприемники: д.Дъякова крестьянская жена Агрипина Яковлева ГАКО ф.56 оп.13 д. 60
Смерть
Неизвестно
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