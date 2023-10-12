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Горбач Павел Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1933

Дата смерти

12.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933

Отец: Горбач Тит Кириллович

Мать: Горбач Мария Артёмовна

Рождение ребёнка
19.12.1961

Сын: Горбач Сергей Павлович

Мать ребёнка: Горбач Елена Павловна

Рождение ребёнка
07.10.1964

Дочь: Зикиева Лариса Павловна

Мать ребёнка: Горбач Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбач Елена Павловна

Смерть
12.10.2023
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