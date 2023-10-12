Горбач Павел Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1933
Дата смерти12.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933
Отец: Горбач Тит Кириллович
Мать: Горбач Мария Артёмовна
Рождение ребёнка
19.12.1961
Мать ребёнка: Горбач Елена Павловна
Рождение ребёнка
07.10.1964
Дочь: Зикиева Лариса Павловна
Мать ребёнка: Горбач Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбач Елена Павловна
Смерть
12.10.2023