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Горбач Тит Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Горбач Кирилл

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.03.1929

Дочь: Горбач Антолия Титовна

Мать ребёнка: Горбач Мария Артёмовна

Рождение ребёнка
05.04.1933

Сын: Горбач Павел Титович

Мать ребёнка: Горбач Мария Артёмовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Новикова Анастасия Титовна

Мать ребёнка: Горбач Мария Артёмовна

Рождение ребёнка
03.01.1942

Дочь: Шиленок Нина Титовна

Мать ребёнка: Горбач Мария Артёмовна

Смерть
?.04.1942
Считается пропавшим без вести во время ВОВ
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