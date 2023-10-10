Горбач Тит Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Горбач Кирилл
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.03.1929
Дочь: Горбач Антолия Титовна
Мать ребёнка: Горбач Мария Артёмовна
Рождение ребёнка
05.04.1933
Сын: Горбач Павел Титович
Мать ребёнка: Горбач Мария Артёмовна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Новикова Анастасия Титовна
Мать ребёнка: Горбач Мария Артёмовна
Рождение ребёнка
03.01.1942
Дочь: Шиленок Нина Титовна
Мать ребёнка: Горбач Мария Артёмовна
Смерть
?.04.1942
Считается пропавшим без вести во время ВОВ