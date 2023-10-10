Горбач (Дорофеева) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1935
Отец: Дорофеев Павел Матвеевич
Мать: Дорофеева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1961
Отец ребёнка: Горбач Павел Титович
Рождение ребёнка
07.10.1964
Дочь: Зикиева Лариса Павловна
Отец ребёнка: Горбач Павел Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбач Павел Титович