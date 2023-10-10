Горбач (Дорофеева) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбач (Дорофеева) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1935

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1935

Отец: Дорофеев Павел Матвеевич

Мать: Дорофеева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1961

Сын: Горбач Сергей Павлович

Отец ребёнка: Горбач Павел Титович

Рождение ребёнка
07.10.1964

Дочь: Зикиева Лариса Павловна

Отец ребёнка: Горбач Павел Титович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбач Павел Титович

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