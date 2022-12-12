Афанасьева (Сорокина) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Сорокина) Нина Ильинична

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954

Отец: Сорокин Илья Иванович

Мать: Сорокина Зоя Георгиевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.?

Дочь: Афанасьева Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Афанасьев Евгений

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Афанасьев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

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