Афанасьева (Сорокина) Нина Ильинична
Место рождения
Дата рождения14.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954
Отец: Сорокин Илья Иванович
Мать: Сорокина Зоя Георгиевна
Рождение ребёнка
09.06.?
Дочь: Афанасьева Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Афанасьев Евгений
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Афанасьев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан