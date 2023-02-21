Афанасьев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.?

Дочь: Афанасьева Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Афанасьева Нина Ильинична

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Нина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьевна Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Афанасьева Нина Ильинична

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