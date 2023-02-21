Афанасьев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.?
Дочь: Афанасьева Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Афанасьева Нина Ильинична
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасьевна Ирина
Развод
Неизвестно