Корчинская (Корчинская) Клара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчинская (Корчинская) Клара

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

02.05.1936

Дата смерти

26.04.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936

Отец: Корчинский Евгений

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образование
С 1949 по 1953
Томск, город Томск, Томская область
Пианистка
Образование
С 1953 по 1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Пианистка
Рождение ребёнка
22.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клишин Вадим Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.2019
Москва, город федерального значения Москва
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