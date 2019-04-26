Корчинская (Корчинская) Клара
Место рождения
Дата рождения02.05.1936
Дата смерти26.04.2019
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936
Отец: Корчинский Евгений
Мать: не указана
Образование
С 1949 по 1953
Томск, город Томск, Томская область
Пианистка
Образование
С 1953 по 1958
Пианистка
Рождение ребёнка
22.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клишин Вадим Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.2019
Москва, город федерального значения Москва