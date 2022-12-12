Клишин Вадим Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.04.1933
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 1953
Музыкальное училище имени П.И.Чайковского
Образование
С 1953 по 1958
Уральская государственная Консерватория
Рождение ребёнка
22.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корчинская Клара
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант
Смерть
2019