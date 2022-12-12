Клишин Вадим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клишин Вадим Владимирович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

09.04.1933

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
По 1953
Музыкальное училище имени П.И.Чайковского
Образование
С 1953 по 1958
Уральская государственная Консерватория
Рождение ребёнка
22.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корчинская Клара

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант
Смерть
2019
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