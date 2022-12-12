Брухова (Кобюк) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1969
Отец: Кобюк Алексей Дмитриевич
Мать: Кобюк Галина Михайловна
Бракосочетание
18.07.1992
Рождение ребёнка
19.08.1993
Дочь: Гореница Анна Андреевна
Отец ребёнка: Брухов Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
07.03.2000
Дочь: Брухова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Брухов Андрей Владимирович