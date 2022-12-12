Брухова (Кобюк) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брухова (Кобюк) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

07.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1969

Отец: Кобюк Алексей Дмитриевич

Мать: Кобюк Галина Михайловна

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
18.07.1992

Муж: Брухов Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.08.1993

Дочь: Гореница Анна Андреевна

Отец ребёнка: Брухов Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.2000

Дочь: Брухова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Брухов Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
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