Кобюк Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1942
Дата смерти?.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1968
Дочь: Пруткова Лариса Алексеквна
Мать ребёнка: Кобюк Галина Михайловна
Рождение ребёнка
07.12.1969
Дочь: Брухова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Кобюк Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобюк Галина Михайловна
Смерть
?.03.2001