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Кобюк Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Космач, Івано-Франківська область

Дата рождения

13.03.1942

Дата смерти

?.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Космач, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
23.10.1968

Дочь: Пруткова Лариса Алексеквна

Мать ребёнка: Кобюк Галина Михайловна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1969

Дочь: Брухова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Кобюк Галина Михайловна

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобюк Галина Михайловна

Смерть
?.03.2001
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