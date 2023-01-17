Брухов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брухов Андрей Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.07.1992

Жена: Брухова Ирина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.08.1993

Дочь: Гореница Анна Андреевна

Мать ребёнка: Брухова Ирина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.2000

Дочь: Брухова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Брухова Ирина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
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