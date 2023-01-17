Брухов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1992
Жена: Брухова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1993
Дочь: Гореница Анна Андреевна
Мать ребёнка: Брухова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.03.2000
Дочь: Брухова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Брухова Ирина Алексеевна