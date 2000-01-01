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Замятин Григорий Арефович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замятин Арефа Саввович

Мать: Замятина Софья Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Замятин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Александра Федоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.04.1903

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Замятина Александра Федоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Александра Федоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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