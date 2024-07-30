Владыкин Тимофей Данилович
Место рождения
Дата рождения14.01.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1869 ст.
Бракосочетание
17.09.1888 ст.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Владыкин Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Владыкина Наталья Гавриловна
Бракосочетание
08.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1908 ст.
Сын: Владыкин Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Владыкина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1912 ст.
Сын: Владыкин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно