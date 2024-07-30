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Владыкин Тимофей Данилович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

14.01.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1869 ст.

Отец: Владыкин Данила Петрович

Мать: Владыкина Феодосия Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
17.09.1888 ст.

Жена: Владыкина Наталья Гавриловна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Владыкин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Владыкина Наталья Гавриловна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
08.01.1906 ст.

Жена: Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1908 ст.

Сын: Владыкин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Владыкина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1912 ст.

Сын: Владыкин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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