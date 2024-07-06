Владыкина Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладыкина Феодосия Степановна

Владыкина Феодосия Степановна

avatar

Место рождения

Семенково, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Тарасович

Мать: не указана

Семенково, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Муж: Владыкин Данила Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1869 ст.

Сын: Владыкин Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.

Сын: Владыкин Петр Данилович

Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.11.1873 ст.

Сын: Владыкин Роман Данилович

Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Владыкин Андрей Данилович

Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1880 ст.

Сын: Владыкин Иван Данилович

Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Владыкин Михаил Данилович

Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Владыкин Капитон Данилович

Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.