Владыкина Феодосия Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Тарасович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1869 ст.
Сын: Владыкин Тимофей Данилович
Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.
Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1873 ст.
Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Владыкин Андрей Данилович
Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1880 ст.
Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Владыкин Михаил Данилович
Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Владыкин Капитон Данилович
Отец ребёнка: Владыкин Данила Петрович
Смерть
Неизвестно