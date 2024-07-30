Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1908 ст.
Сын: Владыкин Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Владыкин Тимофей Данилович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Владыкина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Владыкин Тимофей Данилович
Рождение ребёнка
15.05.1912 ст.
Сын: Владыкин Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Владыкин Тимофей Данилович
Смерть
Неизвестно