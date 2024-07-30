Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владыкина (Завьялова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1906 ст.

Муж: Владыкин Тимофей Данилович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1908 ст.

Сын: Владыкин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Владыкин Тимофей Данилович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Владыкина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Владыкин Тимофей Данилович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1912 ст.

Сын: Владыкин Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Владыкин Тимофей Данилович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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