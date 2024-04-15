Куксенко \\ Гончаренко (Андрияшенко) Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F4WT?i=963&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
15.05.1884 ст.
Федор Григорьевич Гончаренко
Бракосочетание
04.05.1886 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96T-H?i=437&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.02.1887 ст.
Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович
Восприемник
27.10.1888 ст.
Дмитрий Иванович Ковалев
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.
Дочь: Людмила Денисовна
Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1895 ст.
Дочь: Ирина Денисовна
Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-C?i=968&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.06.1900 ст.
Дочь: Акилина Денисовна
Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DZ-C?i=359&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.
Дочь: Куксенко Ефросиния Денисовна
Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS9-H?i=569&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ7-Y?i=828&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.07.1907 ст.
Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ37?i=806&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно