Куксенко \\ Гончаренко (Андрияшенко) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксенко \\ Гончаренко (Андрияшенко) Мария Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1884 ст.

Муж: Гончаренко Иван Семенович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F4WT?i=963&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
15.05.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Григорьевич Гончаренко
Бракосочетание
04.05.1886 ст.

Муж: Кукса Денис Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96T-H?i=437&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.02.1887 ст.

Сын: Кукса Федор Денисович

Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович

Кровное, Сумська область
Восприемник
27.10.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Иванович Ковалев
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.

Сын: Кукса Андрей Денисович

Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.

Дочь: Людмила Денисовна

Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.04.1895 ст.

Дочь: Ирина Денисовна

Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-C?i=968&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.06.1900 ст.

Дочь: Акилина Денисовна

Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DZ-C?i=359&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.

Дочь: Куксенко Ефросиния Денисовна

Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS9-H?i=569&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.

Сын: Кукса Савва Денисович

Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ7-Y?i=828&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.07.1907 ст.

Сын: Кукса Михаил Денисович

Отец ребёнка: Кукса Денис Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ37?i=806&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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