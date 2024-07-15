Кукса Михаил Денисович
Место рождения
Дата рождения12.07.1907 ст.
Дата смерти01.08.1907 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ37?i=806&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.07.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.08.1907 ст.
Причина смерти: расстройство желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNNL?i=862&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.08.1907 ст.
на кладбище д. Кровной