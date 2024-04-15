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Куксенко Ефросиния Денисовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

24.09.1902 ст.

Дата смерти

29.01.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1902 ст.

Отец: Кукса Денис Михайлович

Мать: Куксенко \\ Гончаренко Мария Митрофановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS9-H?i=569&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
24.09.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.01.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7M-6?i=699&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.01.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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