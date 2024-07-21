Свирина Анна Неизвестно
женский, родилась 1806 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла До 1837 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Супруги
Свирин Иван Фёдорович1803 ст. г.р.
Дети
Данила Иванович Свирин1825 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825 ст.
Отец ребёнка: Свирин Иван Фёдорович
Смерть
До 1837 ст.