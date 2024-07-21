Свирина Анна Неизвестно 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Свирина Анна Неизвестно

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1806 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла До 1837 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Супруги
Свирин Иван Фёдорович1803 ст. г.р.
Дети
Данила Иванович Свирин1825 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Данила Иванович Свирин

Отец ребёнка: Свирин Иван Фёдорович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
До 1837 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.